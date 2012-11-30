«Укрзалізниця» на 30 листопада виявила 15 покинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на 30 листопада виявила 15 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у складі цих поїздів з обороту виведено 849 вантажних вагонів, із них 246 українських і 603 із країн СНД.

Зокрема, на Придніпровській залізниці очікують на завантаження 4 поїзди (3 порожні, 1 - завантажений газом), на Донецькій залізниці під містом Комунарськ затримано 11 завантажених поїздів (8 - з гематитом, 1 - з вугіллям і 1 - збірний).

«Через неефективне використання вантажних вагонів страждають вітчизняні підприємства і економіка України в цілому. «Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення дефіцитного рухомого складу», - говориться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, залізниці України через простій і затримку піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоодержали, таким чином, більш як 96 млн. грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.