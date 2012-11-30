Залізниці України збільшили перевезення вантажів у зерновозах на 30%

За 11 місяців 2012 року залізниці України перевезли у зерновозах 22,7 млн тонн вантажів - на 30,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, залізничники завантажили 364,6 тис. вагонів-зерновозів, з них до країн СНД і Балтії навантажено 23 тис. зерновозів.

Зокрема, у січні-листопаді залізниці збільшили перевезення зерна на 70,7% - до майже 20 млн тонн (311,5 тис. вагонів), перевезення жому і продуктів помелу збільшилося на 13,7% - до 2,3 млн тонн (більш як 44 тис. вагонів).

Середньодобове завантаження зерновозів у листопаді 2012 року становило 1295 вагонів - на 10,4% більше, ніж роком раніше.

«Різке збільшення попиту на перевезення зерна восени поточного року обумовлене високим урожаєм кукурудзи, а також очікуванням торговцями зерном запровадження ембарго на експорт пшениці», - зазначають в "Укрзалізниці".

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що забезпечення збільшеного попиту на зерновози стало можливим, зокрема, завдяки скороченню обороту вагонів-зерновозів як по Україні, так і по СНД.

«Особливість парку зерновозів полягає в тому, що він весь - інвентарного парку, тому погано контролюється його оборот за кордоном. Яскраво виражений сезонний характер використання зерновозів, висока вартість самих вагонів і їх обслуговування роблять цей рухомий склад не дуже привабливим з погляду інвесторів. Тому всі вантажовідправники сподіваються перш за все на вагони залізниці», - зазначають у відомстві.

За словами начальника Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрія Меркулова, у сусідніх державах вартість перевезень зернових вантажів значно вища. Так, вартість перевезення 1 тонни експортного зерна на відстань 500 км в Україні у переведенні на валюту становить близько 12 дол., у Росії - майже 16 дол., а в країнах Євросоюзу – більш як 27 дол.

З урахуванням того, що українські тарифи визначаються в гривнях, залізничники несуть втрати в результаті девальвації національної валюти. Це стало причиною того, що вартість перевезення порівняно з 2008 роком знизилася фактично більш ніж на 20%. При цьому транспортна складова в ціні зерна - трохи більше за 4%.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що для перевезення зерна залізниці використовують альтернативний рухомий склад, зокрема, мінераловози і криті вагони.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис., робочий парк зерновозів – 8 650 вагонів, проте понад 20% інвентарного парку зерновозів перебуває за межами України.

Дефіцит вагонів-зерновозів через фізичну зношеність рухомого складу в 2013 році становитиме 2 тис. штук, у 2014 році – близько 4,5 тис., а в 2015 році – понад 7,5 тис. зерновозів.