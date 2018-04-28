Дмитро Демидович: «Сума концесійних платежів за успішної роботи портів становитиме мінімум 600 млн грн на рік»

Портова галузь України, за підсумками 2011 року, перевалила близько 150 млн тонн вантажів, при цьому майже третина цього обсягу - 47 млн тонн, припадає на частку приватних портів. Усі 18 державних портів минулого року перевалили лише 114 млн тонн. Для порівняння - один з конкурентів наших портів - російський порт Новоросійськ у 2011 році перевалив 116 млн тонн. Експерти вважають однією з причин негативу - відсутність інвестора та ефективного власника в українських портах, тому повідомлення про ухвалену Кабміном постанову про передання державних портів у концесію викликало бурхливий резонанс.

Як Міністерство інфраструктури бачить концесію портів і які ще об'єкти транспортної інфраструктури можуть стати концесійними, УНІАН розповів заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

- Дмитре Володимировичу, які державні порти України можуть бути першими передані у концесію?

- Ми вважаємо, що всі порти потенційно цікаві для розвитку державно-приватного партнерства у вигляді концесії - і більш великі, стратегічні, і менші. Якщо прийняти правильну стратегію на середньострокову перспективу, ми зможемо збільшити обсяг перевалки, як мінімум, на 50 млн тонн. Сьогодні розробляється Стратегія розвитку морських портів, яка спрямована, передусім, на посилення конкурентоспроможності морської галузі України і чітко визначає спеціалізацію портів.

- Наскільки державні порти, які готуються до концесії, можуть конкурувати з тими портами, які вже перебувають у приватній власності?

- Це здорова конкуренція. На сьогодні портовий збір і акордні ставки затверджені постановами уряду, відповідно, є загальне поле для нормальної конкурентної роботи. Усе залежатиме від реалізації тих проектів, які будуть розвиватися на базі держпортів.

- Коли можуть відбутися перші концесійні конкурси?

- У Мінінфраструктури організовано робочу групу, до неї входять фахівці портів і міністерства. На сьогодні ми розглядаємо пропозиції кожного порту щодо можливих проектів державно-приватного партнерства. Ті порти, проекти яких будуть найбільш підготовлені та найбільше відповідатимуть стратегії розвитку галузі, першими будуть запропоновані міністерством до концесії. Я думаю, що це перспектива найближчих 6 місяців.

- Скільки коштів планується залучити від концесійних платежів?

- Концесійний платіж визначається на законодавчому рівні постановою Кабміну. Методикою розрахунку концесійних платежів є певна формула, яка дозволяє обчислити їх розмір. За нашими попередніми оцінками, сума концесійних платежів у разі успішної роботи усіх українських портів за концесійною моделлю становитиме мінімум 600 млн грн на рік. Для порівняння скажу, що у сьогоднішньому форматі держпорти платять дивіденди на держчастку і ці платежі становлять близько 460 млн грн на рік.

- Хто, на Вашу думку, міг би зацікавитися можливістю взяти український морський порт в концесію - вітчизняні ФПГ чи великі міжнародні оператори?

- Наше завдання - залучити у морські порти максимальний вантажопотік, тому ми вважаємо, що теоретично і практично концесія буде цікава тим компаніям, які мають вантажопотоки і є товаровиробниками. Якщо подивитися, яким галузям було б цікаво брати участь в даних проектах, то це, насамперед, гірничо-металургійний комплекс, який має великий об'єм експорту і пов'язаний з портами і портовою інфраструктурою. Крім того, потенційно концесіонерами можуть виступити холдинги сільського господарства, хімічні виробництва та інші галузі.

- На який термін планується передавати в концесію порти?

- Законодавство визначає мінімальний і максимальний термін концесії - від 10 до 50 років. Яким чином правильно його встановлювати, залежить від параметрів і показників проектів, в тому числі, від обсягу та окупності інвестицій. Якщо інвестиційний проект окупається за 15 років, то концесія в 10 років не приверне жодного інвестора. Тому визначення терміну - багатофакторний аналіз інвестиційних умов.

- Що буде у разі, якщо концесіонер виявиться неефективним власником?

- У цьому випадку працюватиме механізм розриву договору. З одного боку, в договір про концесію закладаються умови, які будуть регламентувати даний процес. З іншого - українське законодавство також відповідає на це питання: невиконання концесійного договору призведе до розриву через судовий механізм.

- Деякі експерти висловлювали побоювання, що концесія може стати інструментом, за допомогою якого великі російські інвестори портової галузі зможуть знищити конкурентів в особі українських портів, не вкладаючи коштів у їх розвиток. Як Ви оцінюєте такий ризик?

- Я цього ризику з точки зору концесії не бачу. Концесія чітко фіксує інвестиційні зобов'язання. Як вже говорилося, невиконання інвестиційних зобов'язань призведе до розриву концесійного договору. Такий ризик можливий тільки у випадку приватизації, але про неї не йдеться.

- Коли розпочне роботу Адміністрація морських портів?

- Відповідно з ухваленим у червні 2012 року Законом «Про морські порти України», який змінив «правила гри» у портовій галузі, буде створено Адміністрацію морських портів - держпідприємство, на баланс якого переходить стратегічне майно: акваторії, гідротехнічні споруди, інфраструктура загального доступу , причальні стінки та інше. Це майно не підлягає приватизації і залишається в держвласності. Законом поставлені певні реперні точки реалізації цього закону - нам треба сформувати Адміністрацію морських портів як держпідприємство до червня 2013 року. Зараз міністерство створило робочу групу, яка займається цим питанням.

- Міністерство інфраструктури виступило ініціатором передачі в концесію аеропорту «Бориспіль». На якій стадії знаходиться пошук концесіонера для «Борисполя»?

- Рішення про передачу «Борисполя» в концесію ухвалив уряд. Ми його цілком підтримуємо і вважаємо правильним напрямком для розвитку аеропорту. «Бориспіль» має високу кредиторську заборгованість перед банками - близько 600 млн доларів. За ці кошти було збудовано новий термінальний комплекс, але для комплексного завершення будівництва та реконструкції аеропорту ще необхідно інвестувати близько 250 млн доларів. Тому ми вважаємо, що якщо концесія приверне грамотного інвестора, який візьме на себе кредитні зобов'язання і зобов'язання щодо подальшого розширення аеропортових потужностей «Борисполя», це буде плюсом і для аеропорту, і в цілому для галузі. Водночас ми поки що не готові відповісти, коли буде оголошено конкурс щодо концесіонера «Борисполя».

- Чи планується передання в концесію автомобільних доріг?

- Концесія доріг - найскладніший механізм. Світовий досвід концесії автодоріг передбачає компенсацію концесіонеру частини видатків з держбюджету. У чистому вигляді концесії автодоріг практично не існує. На сьогодні ми не бачимо перспективи для будівництва автодоріг в Україні у формі концесії. Наші вантажоперевізники і автомобілісти наразі не готові платити таку концесійну плату, яка б дозволила розвиватися будівництву доріг.

Анна Левченко (УНІАН)