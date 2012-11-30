Кіпрська Tetaxes Limited викупить контрольні пакети трьох українських рекламних компаній

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Tetaxes Limited викупити частки у статутному капіталі житомирських рекламних агентств «Зірка Лтд» та «Стар», а також у компанії «Мультиборд», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищих управлінських органах трьох компаній.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

«Надано дозвіл компанії Tetaxes Limited (Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутних капіталах рекламного агентства «Зірка ЛТД» і «Стар» у формі ТОВ (Житомир), що забезпечить перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств. Видано дозвіл Tetaxes Limited (Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Мультіборд» (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому управлінському органі компанії», - йдеться в повідомленні.

Рекламне агентство «Зірка ЛТД» спеціалізується на рекламі на біг-бордах і сітілайтах. Компанія «Мультиборд» спеціалізується на виготовленні та розміщенні зовнішньої реклами на власних площинах. Адресна база нараховує понад 650 власних рекламних площин у Києві та Донецьку.