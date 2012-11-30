Донецька залізниця перевезла у приміському сполученні понад 36 млн пільговиків

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-жовтні 2012 року перевезла в приміському сполученні 39,8 млн осіб, з них понад 36,1 млн осіб, або 90%, - пасажири пільгових категорій.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, за 10 місяців 2012 року збитки Донецької залізниці від приміських перевезень зросли на 4,8% проти аналогічного періоду 2011 року - до 423,3 млн грн.

«Залізничники за свій рахунок покривають збитки від низьких соціальних тарифів, що призводить до тотального занепаду приміського сектора», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.

З початку 2012 року залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 21,1 млн грн. Водночас отримала компенсації лише 10,1 млн грн, або 48% від необхідної суми.

З 2008 року Донецька залізниця недоотримала з бюджетів Донецької та Луганської областей 47,9 млн грн, за пільгові перевезення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ - 7,6 млн грн, за пільгові перевезення дітей віком від 6 до 14 років - 1,3 млн грн.

Всього за 5 років заборгованість за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні становить 56,8 млн грн.

«За ці гроші можна придбати один дизель-поїзд або два електропоїзди з 4 вагонами. У бюджетах обладміністрацій, міністерств і відомств систематично не закладається достатньо коштів для компенсації фактичних витрат залізниць за перевезення пасажирів, які користуються пільгами», - йдеться у повідомленні Донецької залізниці.

На сьогодні усі дизель-поїзди і 85% електропоїздів працюють за межами нормативного терміну експлуатації.

Собівартість поточного ремонту одного дизель-поїзда становить 127,6 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.