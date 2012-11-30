«Бориспіль» за 10 місяців повернув у держвласність 2,1 га землі

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за 10 місяців 2012 року, враховуючи активний розвиток аеропорту і необхідність подальшого розвитку інфраструктури підприємства, повернув у державну власність 2,1 га землі в межах і навколо аеропорту.

Як повідомили УНІАН в аеропорті, керівництво аеропорту має намір інтенсифікувати роботу в цьому напрямку.

За зверненням керівництва аеропорту «Бориспіль» прокуратура та інші контролюючі органи здійснюють перевірки законності набуття права власності кожної земельної ділянки. У разі виявлення порушень законодавства України землі повертаються у державну власність, а проти правопорушників порушуються кримінальні та адміністративні справи.

«Аеропорт «Бориспіль» здійснює планомірну політику повернення земельних ділянок у межах та навколо аеропорту. Багато хто з цих ділянок були придбані у власність з порушенням законодавства України та підлягають вилученню на користь держави. Робота в цьому напрямку надалі буде проводитися все інтенсивніше. ДП МА «Бориспіль» застерігає потенційних покупців від придбання спірних і сумнівних земельних ділянок в межах і навколо аеропорту», - йдеться у повідомленні «Борисполя».

Усього починаючи з 2009 року МА «Бориспіль» вже повернув у держвласність для потреб аеропорту 27 гектарів землі.

На сьогодні площа міжнародного аеропорту "Бориспіль" становить 965 га.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб, за 10 місяців 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 7% - до 7,393 млн пасажирів.