У Хмельницькому на 25% подорожчав проїзд у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Перевезення пасажирів міським електричним транспортом становитиме 1,25 грн (стара ціна – 1 грн); у міських автобусах у звичайному режимі руху – 2 грн (раніше - 1,5 грн), у маршрутних таксі – 2,5 грн (2 грн).

Тарифи збільшуються на підставі клопотання комунального підприємства “Електротранс” та звернення Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького “Поділля”, які здійснюють пасажирські перевезення в місті.

“Підвищення проїзду прийняте з метою покращення технічного стану автотранспортних засобів та для забезпечення потреб хмельничан якісними пасажирськими перевезеннями”, – повідомили у прес-службі міської ради.

Востаннє подорожчання проїзду у громадському транспорті Хмельницького було 25 листопада 2010 року.