Пілот вантажного Іл-76, що розбився в Конго, був громадянином України - ЗМІ

Один із пілотів транспортного літака Іл-76, які загинули вчора ввечері у Республіці Конго унаслідок авіакатастрофи, був громадянином України.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Зазвичай екіпаж Іл-76 складається з трьох-чотирьох осіб, проте тіла решти членів екіпажу ідентифікувати поки що не вдалося.

«Для літаків радянського виробництва в Африці зазвичай наймають пілотів з колишнього СРСР, в основному українців, росіян і білорусів. Екіпаж цілком міг бути змішаним і включати будь-якого з них», - повідомило джерело у вантажному авіабізнесі Африки.

За його даними, літак належав вірменській авіакомпанії і був зафрахтований конголезьким вантажоперевізником «Аеросервіс», який в основному доставляє вантажі зі столиці Республіки Конго Браззавіля до другого за величиною міста країни Пуент-Нуар і назад.

Іл-76 розбився у п'ятницю увечері при посадці в аеропорту Браззавіля в умовах штормового вітру.

«Схоже, відмови техніки не було. Літак вилетів з посадочної смуги через сильний вітер і зливу», - сказав співрозмовник ІТАР-ТАСС.

Літак врізався у житлові споруди за межами аеропорту, впав в яр, розвалився на частини і спалахнув. У результаті падіння літака загинули близько 30 осіб.