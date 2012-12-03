3 грудня відзначається 20-річчя SMS-повідомлень
09:57, 03 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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3 грудня відзначається 20 років із дня відправлення першого SMS-повідомлення.
У 1992 році співробітник британської телекомунікаційної компанії Ніл Пепуорт дещо заздалегідь привітав колегу з Різдвом, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
З того моменту у світі надіслано кілька трильйонів коротких текстових повідомлень.
Останнім часом конкурентами SMS стають нові види повідомлень. Програми для смартфонів дозволяють абонентам листуватися безкоштовно, що трохи знизило популярність сервісу-"ювіляра" у таких країнах як Великобританія і США.
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