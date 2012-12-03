БЗ за 10 місяців збільшила перевезення вантажів контейнерними поїздами на 23%

Мінськ. Білоруською залізницею в січні-жовтні 2012 року всіма контейнерними поїздами перевезено 223,5 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті, що перевищує рівень аналогічного періоду 2011 року на 23%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Білоруської залізниці.

«Враховуючи світову тенденцію контейнеризації перевезень вантажів, Білоруська залізниця активно бере участь у реалізації нових проектів з перевезення вантажів контейнерними поїздами. Зокрема два нових проекти стартували в 2012 році - білоруською магістраллю почав курсувати контейнерний поїзд з продукцією компанії Вosch Siemens Hausgerate GmbH за маршрутом Гінген (Німеччина) - Брест - Москва і контейнерний поїзд з комплектуючими для складання автомобілів Ford за маршрутом Тересполь (Польща) - Брест - Єлабуга (Росія)», - відзначили в БЗ.

На сьогодні БЗ регулярно курсує 11 контейнерних поїздів.

«На магістралі для всіх контейнерних поїздів встановлені конкурентоспроможні тарифи, забезпечується прискорена переробка контейнерів і вагонів з вантажем на передавальних станціях, їхнє проходження територією Білорусі в короткі терміни і за жорстким розкладом», - наголосили в прес-службі БЗ.