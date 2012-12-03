Південно-Західна залізниця запустила регіональні експреси Київ-Шостка

Південно-Західна залізниця з 1 грудня запустила щоденні регіональні експреси № 186/185 і № 184/183 сполученням Київ - Шостка - Київ.

Як йдеться в повідомленні ПЗЗ, потяг № 186/185 відправлятиметься з Києва о 14 год. 00 хв і з Шостки о 18 год. 52 хв.

Поїзд № 184/183 відправлятиметься з Києва о 23 год. 50 хв, і прибуватиме до Шостки о 3:00. 48 хв. З Шостки поїзд відправлятиметься о 5:00 год. 05 хв, прибуття до Києва о 9:00 год. 23 хв.

До того ж ПЗЗ відміняє курсування кількох регіональних електропоїздів, зокрема, № 812/811 сполученням Фастів-Шостка-Київ-Фастів, а з 7 грудня - № 840/839 сполученням Київ-Шостка-Київ.