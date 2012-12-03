«ЮТейр-Україна» переводить всі внутрішні рейси до нового терміналу аеропорту «Київ» (Жуляни)

Авіакомпанія «ЮТейр - Україна» з 6 грудня переводить обслуговування всіх внутрішніх рейсів за маршрутом Київ - Донецьк, Львів, Одеса, Харків і Луганськ до терміналу "А" Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як йдеться у повідомленні компанії, таким чином «ЮТейр-Україна» стає першою і єдиною авіакомпанією України, що забезпечує обслуговування внутрішньоукраїнських рейсів у міжнародному терміналі аеропорту «Київ» (Жуляни).

Прибуття внутрішніх рейсів буде тимчасово здійснюватися до терміналу "B".

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника має 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, один середньомагістральний Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% у порівнянні з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «Ютейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і відтоді існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельнею та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу із збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.