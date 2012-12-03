ПЗЗ запровадила рух регіональних поїздів з вагонами для інвалідів

Південно-Західна залізниця запустила регіональний поїзд «Інтерсіті» Хмельницький - Київ та регіональний експрес Київ - Кам'янець-Подільський, у складі яких курсуватимуть вагони для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Як йдеться у повідомленні ПЗЗ, регіональний поїзд «Інтерсіті» 1 класу № 176/175 сполученням Хмельницький - Київ з 1 грудня курсуватме щодня. З Хмельницького поїзд відправляється о 16 год. 47 хв, прибуття до Києва о 21 год. 19 хв. Відправлення з Києва о 6 годині 30 хв, прибуття в Хмельницький о 11 годині 02 хв.

Регіональний експрес № 173/174 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський курсуватиме з 30 листопада з Києва щодня о 23 годині 50 хв крім вівторка, прибуття в Кам'янець-Подільський о 6:00. 27 хв. З Кам'янець-Подільського поїзд відправляється щодня окрім середи о 10 годині 13 хвилин, прибуття до Київа о 17 годині 00 хв.

Регіональний поїзд № 190/189 сполученням Київ - Конотоп курсуватиме щоденно з Києва о 21 год 50 хв, прибуття в Конотоп о 00 годин 21 хв. У зворотному напрямку з Конотопа о 2 години 05 хв, прибуття до Києва о 4:00 год. 53 хв.