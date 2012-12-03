Персональні номери не будуть присвоюватися абонентам знеособлено - НКРЗІ

Присвоєння абонентам персональних номерів здійснюватиметься тільки за подання ними персональних даних про себе та укладання договору про обслуговування та адміністрування персональних номерів.

Це визначено проектом рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів», текстом якого володіє УНІАН.

«Персональні номери не можуть присвоюватися абонентам знеособлено», - йдеться в положенні.

Персональний номер, згідно із законодавством та за даними НКРЗІ, є абонентським номером користувача, який, на відміну від звичайного абонентського номера, адмініструється централізовано (а не окремим оператором), і може використовуватися абонентом для отримання телекомунікаційних послуг незалежно від географічного регіону України і типу цих послуг, а також обслуговуватись у всіх цифрових мережах операторів України (таким чином, для власника персонального номера немає необхідності у використанні послуги перенесення номера).

Створення персональних номерів здійснюється в спеціально виділеному для цих цілей номерному ресурсі, який не може бути виданий жодному оператору телекомунікацій. Централізовано технічне адміністрування персональних номерів (як і перенесених номерів при використанні послуги перенесення номера) здійснює адміністратор, який на конкурсній основі визначається НКРЗІ. Адміністратор також за зверненням споживачів (абонентів) присвоює їм персональні номери (за участю операторів на умовах, визначених адміністратором).

За привласнення персональних номерів, їх реєстрацію та технічне адміністрування щорічно нараховується плата, яку абоненти платять адміністратору через операторів-одержувачів. У разі, якщо користування абонентом персональним номером здійснюється в мережах двох або більше операторів, плата за користування здійснюється через одного з таких операторів-одержувачів. Розмір щорічної плати за користування персональним номером та порядок її сплати визначаються на договірній основі.

За прогнозами НКРЗІ, абонплата за персональний номер може бути дорожчою, ніж за звичайний номер, приблизно на 10%.

«Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів» буде оприлюднено на офіційному сайті НКРЗІ для громадського обговорення.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 листопада Мін'юстом України зареєстровано Наказ Держспецзв'язку від 1 листопада 2012 № 617 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером» (номер госрегісраціі № 1947/22259), що дозволяє розпочати процес впровадження послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером в Україні, які, за даними НКРЗІ, можуть бути впроваджені вже в 2013 році.

Довідка УНІАН. НКРзІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. До НКРЗІ входить Голова та шість членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.