УЗ може скоротити кількість приміських рейсів через нестачу коштів на ремонт

Приміський рухомий склад, який не пройде ремонт через брак коштів, може бути знятий з експлуатації, що призведе до вимушеного скорочення рейсів технічно непридатних приміських поїздів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), брак коштів на ремонт приміських поїздів виникає через недофінансування приміських пасажирських перевезень і систематичного невиділення коштів з місцевих бюджетів на оновлення та ремонт рухомого складу.

За підрахунками фахівців, загальна потреба господарства приміських пасажирських перевезень залізниць України на утримання парку моторвагонного рухомого складу в 2013 році становить понад 1,6 млрд грн, при тому, що заплановано на ремонт основних фондів менше 341 млн грн.

Таким чином дефіцит коштів сягає понад 1,3 млрд грн.

Щорічно на планові ремонти парку поїздів для приміського сполучення залізниці витрачають близько 700 млн грн.

«Цих коштів катастрофічно недостатньо для утримання в належному стані існуючого моторвагонного парку», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що в листопаді залізниці спрямували чергові листи головам облдержадміністрацій з попередженням про вимушену відміну рейсів через відсутність у залізниць коштів на ремонт рухомого складу.

Серед областей, які мають найбільшу заборгованість з виплати компенсацій за перевезення пільгових категорій населення, зокрема, Харківська область, яка заборгувала 24,8 млн грн, Київ з боргом 21,9 млн грн, АР Крим (понад 11,5 млн грн), Львівська область (понад 10,7 млн ​​грн), Київська (понад 9,7 млн ​​грн), Донецька (понад 8,3 млн грн), Вінницька (5 млн грн), Дніпропетровська (понад 4,5 млн грн), Одеська ( 4,5 млн грн), Житомирська (4,1 млн грн), Тернопільська (4 млн грн) області.

Як повідомляв УНІАН, для утримання існуючих тарифів на пасажирські залізничні приміські перевезення необхідно передбачити у державному та місцевих бюджетах близько 3,5 млрд грн для компенсації витрат залізниць.

На цей день покриття витрат залізниць фактичними доходами у приміському пасажирському сполученні становить лише 12,89%.

За 10 місяців борг облдержадміністрацій перед залізницями України за перевезення пільгових категорій населення становив майже 126 млн грн.

Наразі за межами встановленого виробниками нормативного терміну служби перебуває 57,3% електропоїздів постійного і змінного струмів, 88,7% - дизель-поїздів.

Існуючі тарифи «Укрзалізниці» на пасажирські перевезення у приміському сполученні залишаються у рази нижче за собівартість перевезень і демпінговими на ринку транспортних послуг.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.