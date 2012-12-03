«Укрзалізниця» планує скоротити час курсування «Українських експресів» Київ-Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує скоротити час курсування швидкісних електропоїздів «Український експрес» на маршруті Київ-Харків-Київ завдяки будівництву двоколійної вставки на перегоні Братешки-Сагайдак, який знаходиться на напрямку Гребінка - Полтава.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», протяжність двоколійної вставки становитиме 5,9 км. Вона буде запущена в експлуатацію до кінця 2012 року.

У 2013 році залізничники планують побудувати другу колію на наступному одноколійному перегоні Сагайдак-Федунків протяжністю 5 км.

На період стабілізації земляного полотна, швидкість прямування поїздів на другій колії перегону Братешки - Сагайдак буде обмежена 40 км/год, однак поступово вона буде збільшена до 160 км/год.

Перегін Братешки-Сагайдак знаходиться на електрифікованих ділянках Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова, де курсують швидкісні поїзди з Києва до Харкова і Донецька.

На сьогодні «Український експрес», а також поїзди №164 Київ-Харків та №155 Харків-Київ на цьому перегоні сповільнюють хід, щоб безпечно розминутися з іншими поїздами.

Згідно з чинним графіком, на перегоні Братешки - Сагайдак за добу можуть проходити 21 пасажирський, 4 приміські та 3 вантажні пари поїздів, а з появою другої колії пропускна спроможність ділянки зросте.

Усього на електрифікованих ділянках Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова протяжністю 382 км залишається 165 км одноколійних ділянок.

Довідка УНІАН. Вартість будівництва 1 км електрифікованої колії з обладнанням пристроями сигналізації, централізації блокування і зв'язку коштує від 15 до 20 млн грн в залежності від профілю колії (висоти насипу земляного полотна.

Модернізацію залізничної інфраструктури «Укрзалізниця» проводить за власні кошти.

Щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн. При цьому фінансовий план на 2012 рік передбачає виділення на капітальний ремонт і модернізацію колій 3,8 млрд грн, на 2013 рік - 3,3 млрд грн.