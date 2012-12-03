Лукашенко їздить на найдорожчому в світі автомобілі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже декілька тижнів пересувається зі своєї резиденції у Дроздах до Адміністрації Президента у Мінську на найдорожчому у світі автомобілі "Майбах".

Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі".

"Сьогодні цей автомобіль був помічений на проспекті Незалежності близько 10-ї години ранку. Автомобіль їхав у супроводі декількох міліцейських машин. Крім того, "Майбах" супроводжували великі чорні позашляховики з мигалками. Під час проїзду кортежу, який повернув у бік будинку Адміністрації, рух на проспекті було зупинено", - повідомляє "Єврорадіо".

Журналісти радіо нагадують, що О.Лукашенко вперше зізнався, що має автомобіль "Майбах", 16 жовтня на прес-конференції для російських ЗМІ. За його словами, автомобіль йому на день народження подарував "один росіянин", однак він на ньому не їздить, щоб "не виділятися".

За інформацією «Єврорадіо», О.Лукашенко користується моделлю "Майбах 57/62", вартість якої залежно від комплектації становить від 367 до 432 тис. євро. "Це найдорожчий серійний автомобіль у світі", - наголошується у матеріалі.