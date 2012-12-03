Польська РКР вкладе в реконструкцію вокзалу у Варшаві 1,5 млн євро

Варшава. Польська залізнична компанія PKP вкладе в реконструкцію одного з трьох основних залізничних вокзалів у столиці Польщі, "Варшава-Західна" 1,5 млн євро, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, поряд з модернізованим вокзалом будуть побудовані два сучасні бізнес-центри загальною площею 150 тис. квадратних метрів, у тому числі, 64 тис. метрів комерційних площ, а також підземний паркінг на 1,3 тис. машин.

Партнером РКР в цьому проекті стане словацький девелопер HB Reavis.

"Це буде дуже сучасний об'єкт, який передбачає всі стандарти, на які очікують наші пасажири. Зараз "Варшава-Західна" відрізняється від інших столичних вокзалів і за рівнем естетики, і функціональності. Співпраця з приватними інвесторами дає шанс на радикальну зміну", - зазначив представник РКР Пьотр Чижкович.

Він сказав, що реконструкцію вокзалу завершать у 2015 році.

Представник компанії нагадав, що PKP володіє сотнями тис. га землі в привабливих місцях великих міст і привертає приватних інвесторів для того, щоб максимально ефективно використовувати ці території.

Офісні приміщення, згідно з повідомленням прес-служби, будуть введені в експлуатацію в 2016 і в 2018 роках.

Довідка УНІАН. Державна компанія Grupa PKP є власником усієї залізничної інфраструктури в 38-ми мільйонній Польщі, володіє понад 1 млн кв. метрів нерухомості та більше 2,5 тисячами вокзалів.