З початку року у всьому світі відправлено близько 10 трильйонів SMS-повідомлень

З початку 2012 року в усьому світі вже відправлено близько 10 трильйонів SMS-повідомлень, повідомили УНІАН у прес-службі компанії Ericsson.

Якщо на зорі розвитку послуги передачі повідомлень, у 1995 році, на одного абонента в світі в середньому припадало лише 0,4 повідомлення в місяць, то сьогодні щосекунди відправляється понад 25 000 повідомлень по всьому світу. «А це означає, що в 2012 році було відправлено близько 10 трильйонів СМСок», - йдеться в прес-релізі.

У компанії повідомили, що рівно 20 років тому, 3 грудня 1992 року, у Великобританії почалася ера SMS - цього дня з комп'ютера на телефон було відправлено перше SMS-повідомлення - привітання з прийдешнім Різдвом.

Мобільна телефонія і послуга передачі SMS-повідомлень, відзначили в компанії, «стали набирати популярність після розробки та впровадження бізнес-моделі обслуговування за передплатою». Компанія Ericsson була серед перших, хто зробив можливим стягування оплати за передачу SMS-повідомлень в реальному часі, в результаті чого ця послуга набула масового характеру.

За даними дослідження Ericsson ConsumerLab за 2012 рік, користувачі у віці від 13 до 17 років віддають перевагу SMS-повідомленням, а не дзвінкам і електронній пошті, особливо коли мова заходить про такі питання, як призначення побачення.

Власний SMS-сервіс запустила навіть NASA: з його допомогою аматори астрономії можуть отримувати повідомлення на мобільний телефон кожного разу, коли над їхнім будинком пролітатиме Міжнародна космічна станція.

Розвиток технології передачі коротких повідомлень вплинув не тільки на спілкування між людьми, але і на саму мову спілкування. Сервісний ліміт одного повідомлення в 160 символів послужив поштовхом до появи нової sms-мови. Його вплив виявився настільки серйозним, що такі скорочення, як LOL (laughing out laud), OMG (oh my God), IMHO (in my humble opinion) і BFF (best friends forever) були включені до Оксфордського словника англійської мови.

