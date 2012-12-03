УЗ пропонує купити за рахунок держбюджету вагони, обладнані для поїздок інвалідів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") запропонувала у 2013 році спрямувати з державного бюджету України кошти на придбання 41 пасажирського вагона, обладнаного для поїздок осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», таку пропозицію закладено у проект капітальних інвестицій на 2013-й рік.

Для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями в кожному вагоні виділено 6-8 посадкових місць, про які інформують надписи «Місця для інвалідів».

Спеціальні вагони для перевезення інвалідів на візках, залізничники включають до складу поїздів за попередніми заявками. За 10 місяців 2012 року ними скористалися 2232 особи - на 316 більше, ніж роком раніше.

Усього на залізницях України сьогодні є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів-колясочників.

Також по 2 місця, пристосованих для перевезення інвалідів-колясочників, знаходяться в салонах нових швидкісних міжрегіональних електропоїздів категорії Інтерсіт +, по 4 місця в міжрегіональних двоповерхових електропоїздах категорії Інтерсіті.

Водночас в «Укрзалізниці» відзначають, що цього не достатньо для задоволення попиту на перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями і ця соціальна сфера потребує державної підтримки.

Крім того, «Укрзалізниця» здійснює низку заходів для адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями на залізничному транспорті, зокрема, покращує для них сервіс, створює безбар'єрний доступ до об'єктів залізничної інфраструктури, враховує всі необхідні вимоги під час будівництва та реконструкції вокзалів, забезпечує перевезення людей з особливими потребами в спеціальних вагонах і на спеціально виділених місцях, здійснює працевлаштування таких осіб на підприємствах залізничного транспорту.

Протягом 2012 року реконструкція будівель 11 вокзалів здійснена з урахуванням потреб інвалідів (Донецьк, Львів, Жмеринка, Козятин, Луцьк, Артемівськ -2, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград -1, Харків - Балашівський, Макіївка-Пасажирська), 31 вокзал був обладнаний новими переходами-пандусами та спеціальними спусками, на 3 вокзалах були облаштовані місця для паркування автотранспорту інвалідів (Жмеринка, Козятин, Тернопіль), на 8 вокзалах створені кімнати особистої гігієни для інвалідів (Донецьк, Львів, Харків-Пасажирський, Миронівка, Вапнярка, Сімферополь, Запоріжжя -1, Євпаторія-Курорт).

Для надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями на вокзалах вузлових станцій залізниць працюють спеціальні групи.

Також залізниці України в 2012 році працевлаштували 849 осіб з обмеженими можливостями.

Наразі на залізницях України працює 9280 осіб з обмеженими фізичними можливостями.