ДАІ столиці просить водіїв користуватися громадським транспортом

17:56, 03 грудня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Державтоінспекція закликає киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі.

Як повідомили УНІАН в Укравлінні ДАІ м. Києва, за прогнозом Гідрометцентру в столиці і надалі спостерігатиметься ускладнення погодних умов - зниження температури, йтиме невеликий сніг. А це значною мірою ускладнює рух транспорту і пішоходів.

У зв’язку з цим, столична Державтоінспекція закликає киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі. Адже машини, які залишені на столичних вулицях, створюватимуть перешкоди комунальним службам, котрі прибиратимуть сніг. Також прохання до водіїв - не виїжджати на особистому транспорті без потреб та по можливості користуватися громадським транспортом.

Державтоінспекція радить в умовах снігопаду рухатися з включеним ближнім світлом фар, а при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію. Крім того, наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

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