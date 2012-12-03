ДАІ столиці просить водіїв користуватися громадським транспортом

Державтоінспекція закликає киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі.

Як повідомили УНІАН в Укравлінні ДАІ м. Києва, за прогнозом Гідрометцентру в столиці і надалі спостерігатиметься ускладнення погодних умов - зниження температури, йтиме невеликий сніг. А це значною мірою ускладнює рух транспорту і пішоходів.

У зв’язку з цим, столична Державтоінспекція закликає киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі. Адже машини, які залишені на столичних вулицях, створюватимуть перешкоди комунальним службам, котрі прибиратимуть сніг. Також прохання до водіїв - не виїжджати на особистому транспорті без потреб та по можливості користуватися громадським транспортом.

Державтоінспекція радить в умовах снігопаду рухатися з включеним ближнім світлом фар, а при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію. Крім того, наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.