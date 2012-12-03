В Одеському порту зірвало і віднесло у море док

За інформацією головної диспетчерської Одеського морського торгового порту сьогодні о 8:45, в умовах сильного шторму в результаті критичного наганяння води у гавань стався зрив дока №4, який понесло в акваторію порту у напрямі Нафтової гавані.

Як йдеться в офіційному повідомленні Одеського порту, щоб уникнути неконтрольованого дрейфу плавспоруди, буксири Служби флоту порту підвели і пришвартували док №4 до причалу Хлібної гавані №47.

Постраждалих і забруднення акваторії порту немає.

Штаб ДП «ОМТП» організував цілодобове спостереження і контроль за ситуацією.

Довідка УНІАН. Док - споруда, призначена для спорудження, транспортування, ремонту і фарбування суден, а також для їх завантаження і вивантаження.