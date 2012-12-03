Сніг у Києві прибирають понад 250 одиниць спецтехніки

Столичні автомагістралі розчищають від снігу понад 250 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це йшлося під час засідання штабу, яке відбулося сьогодні у столичній адміністрації.

У посиленому режимі працюють комунальні служби міста в усіх районах. Із залученням додаткової техніки вони розчищають сніг та посипають дороги і прибудинкові території піщано-соляною сумішшю.

«За прогнозами Гідрометцентру, 6-8 грудня очікується зниження температури, яке супроводжуватиметься опадами, тому впродовж двох діб, поки погода сприятиме, комунальні служби повинні максимально очистити дороги та вулиці міста, аби уникнути ожеледиці», – наголосив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Також він додав, що вранці на столичні вулиці вийдуть міські інспектори, які проконтролюють якість очищення столиці від снігу. У разі неналежного прибирання балансових територій порушникам буде вручено попереджувальний припис.