Українсько-російська ракета «Зеніт-3SL» вивела на орбіту європейський супутник

Москва. Українсько-російська ракета «Зеніт-3SL» у рамках проекту «Морський старт» успішно вивела на орбіту європейський комунікаційний супутник «Eutelsat W5A»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Роскосмосу.

«4 грудня о 00.44 за московським часом з морської стартової платформи «Одіссей» («Морський старт»)у Тихому океані виконано успішний пуск ракети космічного призначення «Зеніт-2S» з розгінним блоком «ДМ-SL» і європейським комунікаційним космічним апаратом «Eutelsat W5A». Відповідно до циклограми польоту космічний апарат у штатному режимі відокремився від розгінного блоку. «Eutelsat W5A» виведено на цільову орбіту», - зазначається у повідомленні.

Водночас у компанії Sea Launch AG повідомили УНІАН, що сьогоднішній запуск став третім, здійсненим цього року у рамках програми «Морський старт». Наголошується, що вага виведеного супутника становить 5210 кг У повну комерційну експлуатацію супутник надійде у січні 2013 року і працюватиме на орбіті понад 15 років.

Після отримання сигналу від «Eutelsat W5A», президент Sea Launch AG Кьєлл Карлсен підкреслив, що черговий раз «Зеніт-3SL» зарекомендувала себе як надійна і точна система виведення на орбіту із загальним показником успішних запусків 95%.

Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL». Розробником і виробником ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмашзавод» (м. Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створено і серійно виготовляється РКК «Енергія» ім. С.П.Корольова (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких КА з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (м. Сіетл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення з простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.