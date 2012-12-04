Москва знову стоїть у багатокілометрових заторах

Сильний снігопад, що почався у вівторок вночі в Москві, призвів до численних дрібних аварій на столичних дорогах та заторів, які до восьмої ранку, за даними "Яндекс.Пробок", досягли вже 9 балів з 10, повідомляє РІА «Новини».

Цього тижня в Москві встановилася сніжна і морозна погода. Південні циклонічні вихори принесли в місто снігопади. Сильний сніг, що почався в ніч на вівторок, повинен вщухнути вдень, температура повітря становитиме від нуля до плюс 2 градусів.

За даними сервісу "Яндекс.Пробки", великі затори виникли практично на всіх автомагістралях, що ведуть з області до центру. Так, затор на Ленінградському шосе в центрі розтягнувся майже на 20 кілометрів, на Мінському шосе - понад 10 кілометрів, майже такі ж затори на Калузькому, Горьківському, Щелковському шосе. Серйозні труднощі руху спостерігаються впродовж усього МКАДа. Так, стоїть внутрішня сторона дороги від Новорязанського до Варшавського шосе - тут водіям доведеться простояти в 18-кілометровому заторі. На зовнішній стороні МКАДа величезний затор утворився від Дмитровського до П'ятницького шосе.

Рух ускладнюють і численні дрібні аварії. Як передає кореспондент РІА Новини, одне з подібних ДТП сталося на Ленінградському шосе в районі з'їзду на Третє транспортне кільце. Автомобіль, який розвернуло на трасі, повністю перегородив односмуговий виїзд на ТТК у бік Дмитровського шосе, і в цьому місці утворився серйозний затор.

Снігопад призвів до ускладнення руху і наземного громадського транспорту. Люди йдуть пішки до станцій метро, ​​якщо до них кілька зупинок, не чекаючи автобусів або маршруток. Останні під'їжджають до метро переповненими, до того ж, як розповідають очевидці, маршрутки не беруть пасажирів біля зупинок, де погано розчищено сніг - вони не під'їжджають, боячись забуксувати.

На очищення столичних доріг від снігу вийшла снігоприбиральна техніка, а у дворах посилено працюють двірники.

Крім того, у прибиранні тротуарів задіяна мала механізована техніка.