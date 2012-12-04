На українсько-словацькому кордоні виникли черги з 80 вантажівок

На Закарпатті на українсько-словацькому кордоні виникли черги майже із сотні вантажних автомобілів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Чопської митниці Вікторія Сенгетовська.

За її даними, станом на вечір 3 грудня перед пунктом пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке» Чопської митниці, що на українсько-словацькому кордоні, накопичилося близько 80 вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України після вихідних днів.

За даними митниці, основна причина утворення черги - це заборона руху у вихідні дні дорогами Словаччини. «Відповідно за ці дні накопичилося декілька десятків вантажних фур на під’їзді до пункту пропуску «Ужгород», - уточнила речниця прес-служби.

Крім цього, за даними прес-служби, у більшості російських та білоруських перевізників наприкінці року закінчуються відповідні міжнародні дозволи для проїзду територією країнами Євросоюзу. Тому вони обирають словацький напрямок, де такі дозволи проїзду не потрібні.

Також багато часу витрачається на обов’язкову процедуру сканування при в’їзді на територію Словаччини, яку проходять усі без винятку вантажівки. Наразі сканування здійснюється однією рентгенівською установкою, пропускна спроможність якої обмежена. Так, уточнюють на митниці, за минулу добу з 08.00 до 16.30 чопські митники оформили 87 вантажівок заи можливостю щонайменше удвічі більше. «Треба зважати на те, що українська сторона має пропускну спроможність у 500 вантажівок за добу, а словацька – тільки 250, це також є причиною утворення черг», - уточнила речниця митниці.

Російські та білоруські перевізники ще й тому обирають українсько-словацький кордон, що при в’їзді до Словацької Республіки відсутній ліміт на ввезення дизпалива. «В Угорщині та Польщі запроваджені ліміти в межах 600 літрів на одну вантажівку», - уточнила В.Сенгетовська.

У прес-службі Чопської митниці також повідомили, що наразі керівництво Чопської митниці вживає максимально оперативні заходи з усунення черги на кордоні. Зокрема, проведено зустрічі зі словацькими митниками та ініційовано залучити на сусідній стороні додаткового сканера, аби пришвидшити митний контроль та зменшити кількість вантажівок на кордоні. «Також збільшено кількість посадових осіб Чопської митниці для оперативного оформлення вантажних транспортних засобів», - повідомила прес-секретар Чопської митниці.

За даними прес-служби, станом на 8.00 вівторка, 4 грудня, черга суттєво зменшилася, наразі перед пунктом пропуску вже удвічі менше вантажних автомобілів.

Проте, уточнюють у прес-службі митниці, такі черги виникатимуть уже до кінця року постійно у зв’язку із закінченням відповідних міжнародних дозволів для проїзду територією країнами Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке» - найпотужніший на українсько-словацькому кордоні і єдиний, який має вантажний термінал та здатен пропускати вантажні автомобілі.

Пропускна спроможність українського вантажного терміналу пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке» становить 500 вантажних автомобілів на добу. Зі словацького боку пропускна спроможність становить 250 автомобілів.

Загалом на українсько-словацькому кордоні розташовані три пункти пропуску, з них один пішохідний та два автомобільні (один – тільки для легкового транспорту, інший – для легкового та вантажного транспорту).