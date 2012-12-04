Львівська залізниця продовжила маршрут рейкового автобуса "Львів-Луцьк" до Ківерців

Львівська залізниця продовжила маршрут рейкового автобуса сполученням "Львів-Луцьк" (регіональний поїзд № 802/801) до станції Ківерці.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Львівської залізниці.

Як наголошується в повідомленні, маршрут продовжений, враховуючи "численні звернення пасажирів, що користуються новим рейковим автобусом".

Регіональний поїзд № 802/801 "Львів-Ківерці-Львів" курсуватиме з 10 грудня щодня, окрім вівторка і середи. Розклад поїзда не зміниться. У зв'язку з продовженням маршруту рейкового автобуса скасовується курсування поїзда № 5476/5477 сполученням "Луцьк-Ківерці-Луцьк".