Львівська залізниця продовжила маршрут рейкового автобуса "Львів-Луцьк" до Ківерців
11:31, 04 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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Львівська залізниця продовжила маршрут рейкового автобуса сполученням "Львів-Луцьк" (регіональний поїзд № 802/801) до станції Ківерці.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Львівської залізниці.
Як наголошується в повідомленні, маршрут продовжений, враховуючи "численні звернення пасажирів, що користуються новим рейковим автобусом".
Регіональний поїзд № 802/801 "Львів-Ківерці-Львів" курсуватиме з 10 грудня щодня, окрім вівторка і середи. Розклад поїзда не зміниться. У зв'язку з продовженням маршруту рейкового автобуса скасовується курсування поїзда № 5476/5477 сполученням "Луцьк-Ківерці-Луцьк".
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