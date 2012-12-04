Оборот вагона-зерновоза всередині України за 11 місяців скоротився до 7,6 доби

Оборот вагонів-зерновозів всередині України за 11 місяців 2012 року скоротився більш ніж на 2 доби - до 7,57 доби. Водночас оборот вагона-зерновоза за кордоном протягом листопада збільшився на 4 доби - до 22,47 доби.

Такі дані наводить Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

За даними «Укрзалізниці», проблема затримки зерновозів за кордоном обумовлена ​​тим, що всі зерновози - це вагони інвентарного парку.

«Щодоби понад 1 тис. зерновозів, завантажених вантажовідправниками Україні, здебільшого з макухою і продуктами перемолу, рухаються до Прибалтиці і Білорусі, і вчасно не повертаються назад. Вагони активно використовують за кордоном, як для внутрішніх перевезень, так і для перевезень вантажів в інші країни СНД», - сказав заступник начальника Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Петро Лимарчук.

Він зазначив, що проблема неповернення вагонів раніше була актуальна для парку піввагонів до їх передачі на баланс вагоноремонтних підприємств «Укрзалізниці» з наданням статусу вагона власного парку.

За даними «Укрзалізниці», за 11 місяці 2012 року Прибалтійськими залізничними адміністраціями завантажено і відправлено в інші країни (крім України) 4630 зерновозів, Казахстаном - 2139 зерновозів.

З початку листопада Латвійська залізниця завантажила 105 зерновозів «Укрзалізниці» на свої станції і 199 - в інші держави. Білоруська залізнична адміністрація завантажила 167 зерновозів на свої станції і 78 за кордон.

Середньодобова прибутковість роботи зерновоза інвентарного парку при перевезенні вантажів на території України становить понад 900 грн, а при перебуванні цих вагонів у країнах СНД за рахунок плати за користування вагонами прибутковість зерновоза становить всього 144 грн.

У жовтні 2012 року через перебування за межами України 1307 вагонів-зерновозів «Укрзалізниця» недоотримала близько 17,8 млн грн., бюджет України недоотримав 7,8 млн грн.

Крім того, в «Укрзалізниці» зазначають, що «багато зернотрейдерів не дотримуються нормативних строків вантаження-вивантаження зерновозів, перетворюючи їх на склади на колесах», що призвело до збільшення в 2011 році внутрішнього обороту вагонів-зерновоза на 0,11 доби.

Станом на кінець листопада 2012 року, більше 3-х діб вантажиться на елеваторах 56 зерновозів, понад 2-х діб - 120 вагонів і 425 перебувають під навантаженням понад добу - аналогічна ситуація повторюється щодня.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис., робочий парк зерновозів - 8650 вагонів, однак понад 20% інвентарного парку зерновозів перебуває за межами України.

Дефіцит вагонів-зерновозів через фізичний знос рухомого складу в 2013 році становить 2 тис. штук, у 2014 році - близько 4,5 тис., а в 2015 році - понад 7,5 тис. зерновозів.