Біля берегів Туреччини затонуло судно: на борту було 11 українців і росіянин

Суховантаж Volgo Balt 199, який перевозив вугілля, затонув сьогодні біля берегів Туреччини неподалік від Стамбула. Без вісті зниклими вважаються 12 моряків - 11 українців і росіянин.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на управління берегової охорони.

Сигналів SOS із затонулого судна не надходило, повідомив представник управління.

Пошуки команди ведуться в Чорному морі в районі Шіле, де сталася НС. Вони ускладнені сильним штормом, що обрушився на район Мармурового моря, відзначає телекомпанія NTV.

Стамбул і його околиці з вечора 3 грудня перебувають у владі стихії. За інформацією ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого часом досягає 80 кілометрів на годину, зривав дахи будинків, виривав з корінням дерева в ряді районів Мармурового моря. Через шторм у вівторок було скасовано паромне сполучення в Босфорі, що розділяє Стамбул на європейську та азіатську частини.