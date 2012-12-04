Конкуренти держкомпанії PKP створили організацію для розвитку залізничного ринку

Варшава. Компанії, що конкурують з державним залізничним гігантом Polskie Linie Kolejowe (PKP), створили організацію Pro Kolej, яка повинна сконцентруватися на розвитку залізничного ринку в Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, в нову організацію увійшла низка компаній, що працюють в країні, які критикують державну РКР за деградацію галузі у країні.

"Польський залізничний ринок є другим найбільшим у Європі та потенційно має дуже великі можливості розвитку. Але не розвивається", - сказав глава правління DB Schenker Rail Polska Крістіан Шрейєр, слова якого наводить РАР.

Він зазначив, що залізничні компанії за останні 15 років зуміли всього лише зберегти обсяги вантажних перевезень, при тому що весь ринок за цей же час потроївся.

Додатковий обсяг вантажів одержали автомобільні компанії замість залізничників.

К.Шрейєр навів дані з рапорту Світового економічного форуму, згідно з якими Польща за рівнем розвитку залізничної інфраструктури займає 62-е місце в світі - після Єгипту і Пакистану. Водночас доступ до неї, за який треба платити держкомпанії PLK, що входить до PKP, коштує дорожче, ніж у Німеччині.

Голова правління найбільшого пасажирського перевізника в Польщі, що спеціалізується на регіональних маршрутах, - Przewozy Regionalne Малгожата Кучевська-Ласка назвала однією з проблем галузі відсутність довгострокової стратегії її розвитку.

За її словами, проблемою також є ремонти залізничних колій, які іноді тривають у 2-3 рази довше, ніж планувалося спочатку.

Нова організація повинна моніторити інвестиції, реалізовані на залізниці у Польщі, радити, як їх краще впроваджувати, а також пропонувати свої ідеї для покращення ситуації в галузі.

До організації, зокрема, увійшли DB Schenker Rail Polska, Przewozy Regionalne, CTL, Freightliner, Arriva, і Bombardier.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді державний залізничний холдинг PKP презентував план дій до 2016 року, спрямований на покращення ситуації в галузі, на який планує витратити близько 9,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році залізничні компанії, які працюють у Польщі, збільшили вантажоперевезення на 6% - до 249,3 млн. тонн, а пасажироперевезення - на 0,6%, до 263,8 млн. осіб.

Вантажними перевезеннями в минулому році займалися 52 компанії, але найбільшу частку - більше половини обсягів і майже 70% з урахуванням довжини трас - зайняли компанії, що входять в PKP.

Пасажирськими перевезеннями займалися 14 компаній, однією з найбільших серед яких була Intercity, яка входить до держхолдингу PKP (14% ринку в обсягах, і 46% з урахуванням довжини трас).