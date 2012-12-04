Залізниці заощадили 2,1 млн грн завдяки модернізації освітлення станцій

Залізниці України за 10 місяців 2012 року заощадили 2,1 млн грн завдяки модернізації зовнішнього освітлення станцій.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), усього в рамках Програми енергозбереження на залізничному транспорті України з господарства електрифікації та електропостачання за 10 місяці 2012 року заощаджено 3,5 млн грн.

Для економії енергоресурсів на станціях, зокрема, залізничники замінюють світильники, кабельно-провідникову продукцію, прожекторні щогли, а також за потреби здійснюють автоматизацію і секціонування систем освітлення станцій.

Серед комплексу заходів щодо модернізації зовнішнього освітлення найбільш витратними і ефективними з точки зору економії електроенергії фахівці називають нові світильники. Зокрема, на нові замінили 128 світильників станції Вінниця, тривають роботи з оновлення 79 світильників на станції Фастів.

Крім того, проводяться роботи із впровадження автоматизованого управління зовнішнім освітленням. Зокрема, залежно від часу доби або проходу поїзда, на станції здійснюється включення і відключення зовнішнього освітлення, завдяки чому в 2012 році вже зекономлено 403 тис. грн.

За даними фахівців «Укрзалізниці», окупність комплексної реконструкції обладнання зовнішнього освітлення станцій в середньому становить 3,5-4,5 року.

Довідка УНІАН. У 2005-2006 році залізниці України реалізовували програму поетапної заміни застарілого електроосвітлювального устаткування і замінили понад 16 тис. світильників старого типу та 31 тис. ламп старого типу, що дозволило заощадити 6,2 млн грн.

З 2007 по 2011 роки за програмою енергозбереження на залізничному транспорті України замінено понад 9 тис. застарілих типів світильників, економія становила 8,8 млн грн.

У цілому за період з 2000 по 2011 роки обсяги споживання електроенергії на зовнішньому освітленні об'єктів залізничного транспорту вдалося скоротити на 85 млн кВт/год, що в грошовому еквіваленті становить близько 96 млн грн.