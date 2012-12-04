СКМ об'єднує транспортний бізнес в окремий холдинг

Найбільша в Україні фінансово-промислова група компаній System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, ухвалила рішення про створення нового холдингу у рамках транспортного бізнесу Групи СКМ - «Трансінвест Холдингу». Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКМ.

Основним видом діяльності «Трансінвест Холдингу» стане будівництво, модернізація та ремонт залізничних колій, насамперед, у системі транспортної інфраструктури групи СКМ. Основними споживачами продукції холдингу будуть промислові підприємства групи СКМ: металургійні та гірничо-збагачувальні комбінати, вугільні шахти.

Імовірно в новий холдинг увійдуть компанії «Донбаське транспортно-промислове підприємство» та «Керченський стрілковий завод», які раніше були в управлінні компанії «Лемтранс», що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

Генеральним директором «Трансінвест Холдингу» призначений Андрій Шпилька, який раніше очолював «Північний ГЗК», що входить у структуру холдингу «Метінвест».

Коментуючи створення нового холдингу, А.Шпилька, зокрема, зазначив, що протяжність внутрішніх залізничних колій на підприємствах Групи СКМ перевищує 3500 км, і всі вони потребують постійного обслуговування, ремонту та заміни стрілкових переведень. «Ми створюємо компанію, яка буде на цьому спеціалізуватися. Паралельно ми бачимо потенціал у комплексному наданні цієї послуги і на зовнішніх ринках, передусім, у країнах СНД», - цитує прес-служба слова новопризначеного генерального директора «Трансінвест Холдингу».

Довідка УНІАН. діяльність Групи компаній СКМ сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи компаній СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.