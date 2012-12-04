Росія та Індія розпочали проектування транспортного літака

Москва. Росія й Індія приступили до проектування багатоцільового транспортного літака (БТС) вантажопідйомністю 15-20 тонн, хоча раніше Україна пропонувала російській стороні спільно реалізовувати аналогічний проект.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російської «Авіабудівної корпорації» (ОАК), «група із 31 інженера-конструктора з Індії сьогодні приступила до роботи на обладнаному ВАТ «ОАК – Транспортні літаки» майданчику в Москві».

Зазначається, що робота ведеться відповідно до умов контракту на попереднє проектування літака БТС, який було підписано 12 жовтня цього року російським ВАТ «ОАК - Транспортні літаки» (входить до ВАТ «ОАК»), індійською корпорацією Hindustan Aeronautics Limited (HAL) і російсько-індійським спільним підприємством Multirole Transport Aircraft Ltd (MTAL). За умовами контракту, індійські інженери пробудуть в Москві не менш як 10 місяців.

Базову угоду про створення БТС партнери підписали у вересні 2010 року. Очікується, що перший політ літак здійснить в 2017 році, а його серійне виробництво планується почати в 2019 році.

За планами сторін, літак повинен мати наступні характеристики: корисна вантажопідйомність - 15-20 т, крейсерська швидкість - 800 км/год. при максимальній дальності польоту 2500-2700 км. Літак планується оснастити сучасними системами контролю і двома двигунами. БТС, за попередніми даними, зможе здійснювати укорочений зліт і посадку.

Ядром російської інженерно-конструкторської групи, яка братиме участь в розробці літака, є колектив конструкторів ВАТ «Авіаційний комплекс ім. С.В. Іллюшина».

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року Україна запропонувала Міністерству оборони РФ замовити середні військово-транспортні літаки Ан-178.

«Українська сторона запропонувала Міністерству оборону РФ при ухваленні рішення про замовлення на користь Міноборони Росії нового середнього військово-транспортного літака розглянути проект літака Ан-178», - говориться в протоколі четвертого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії.

Довідка УНІАН. Ан-178 є вантажною версією літака Ан-158. Літак матиме рампову конструкцію вантажопідйомністю 18-20 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Російські виробники літаків мають бути готовими до конкуренції на внутрішньому ринку – Медведєв

Україна передала Індії п'ять модернізованих літаків Ан-32