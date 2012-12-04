«Укрзалізниця» пропонує встановити держзамовлення на приміські перевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» пропонує встановити державне замовлення на обсяги та фінансування приміських залізничних пасажирських перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Гудков.

За його інформацією, відповідний проект постанови Кабінету Міністрів розроблений і наразі перебуває на узгодженні в міністерствах і відомствах.

«Проект постанови відправлений у низку міністерств для узгодження. Він передбачає договірні взаємовідносини з облдержадміністраціями. Думаю, що у 2013 році цей документ вже буде». Крім того, О.Гудков повідомив, що «Укрзалізниця» вважає допустимим відновити практику щорічного підвищення залізничних тарифів на приміські перевезення на рівні 5-20 відсотків.

«Переговори про підвищення тарифів ведуться. У 2012 році тарифи на приміські перевезення не підвищувалися. Хоча щороку тариф підвищувався на 5-20 відсотків. Підняти тарифи без узгодження з обладміністраціями ми не можемо».

Крім того, О.Гудков зазначив, що в разі 100-відсоткової компенсації залізниці витрат на приміські перевезення, питання підняття тарифів не буде актуальним. «Облдержадміністрація може компенсувати нам 100 відсотків витрат і тоді не потрібно підвищувати ціни», - сказав він.

До того ж, О.Гудков повідомив, що зараз ведуться переговори з облдержадміністраціями щодо створення приміських залізничних пасажирських компаній. Зокрема, на цей день пропонується створення 11 дирекцій, які увійдуть до складу цих компаній.

Гудков повідомив, що за останні 5 років витрати залізниць від приміських пасажирських перевезень становлять 16 мільярдів гривень, в той час, як доходи 1,2 мільярда гривень. А компенсація за перевезення пільговиків становить 700 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що для утримання існуючих тарифів на пасажирські залізничні приміські перевезення необхідно передбачити у державному та місцевих бюджетах близько 3,5 млрд грн для компенсації витрат залізниць.

Також «Укрзалізниця» заявляла, що чинні тарифи на пасажирські перевезення у приміському сполученні залишаються в рази нижче за собівартість перевезень і демпінговими на ринку транспортних послуг.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше в порівнянні з 2010 роком.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.