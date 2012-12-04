«Бориспіль» встановив у терміналі D кіоски самореєстрації пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) встановив у терміналі D кіоски самореєстрації пасажирів CUSS (англ. Common Use Self Service), які дозволяють самостійно реєструватися на рейси авіакомпаній і обирати місце в літаку. Як зазначається у повідомленні аеропорту, реєструватися за допомогою кіосків CUSS можна поки на рейси авіакомпанії KLM.

Найближчим часом планується передбачити можливість самореєстрації пасажирів авіакомпаній AirFrance, Lufthansa і Austrian Airlines.

Також аеропорт веде переговори із залучення інших авіакомпаній.

Кіоски CUSS обладнані сенсорним екраном, паспортрідером, зчитувачем 2Dbar-кодів, зчитувачем кредитних карток і принтером посадкових талонів.

Для реєстрації на рейс пасажир може скористатися трьома способами реєстрації. Основні опції виводяться на дисплей і дозволяють одержати посадочний талон, зокрема, за допомогою кредитної картки або картки пасажира, який часто літає (наприклад, Miles & More).

Для реєстрації пасажирові досить помістити у зчитувальний пристрій кредитну картку, картку Miles & More або картку MasterСard з функцією PayPass.

Якщо пасажир бажає реєструватися за допомогою паспорта, він прикладає його до сканера, після чого вводить номер рейса, напрям або код бронювання рейса.

Крім того, реєструватися можна шляхом простого введення прізвища і коду бронювання рейса відповідно до роздрукованого підтвердження бронювання у пасажирській квитанції.

У разі, коли пасажир вже реєструвався і бажає внести зміни (наприклад, для вибору іншого посадкового місця), він може це зробити, приклавши до сканера свій посадочний талон або дисплей мобільного телефону штрих-кодом вгору.

Для пасажирів, зареєстрованих за допомогою кіоску CUSS, реєстрація багажу відбувається без черг на спеціально відведеній стійці Baggage Drop Off.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб, за 10 місяців 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 7% - до 7,393 млн пасажирів.