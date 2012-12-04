Польська PKP Intercity оголосила тендер на закупівлю поїздів за 250 млн євро

Варшава. Польська залізнична компанія PKP Intercity оголосила тендер на купівлю 20 складів поїздів за 250 млн євро, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

PKP Intercity визначила дедлайн для подання заявок - 29 січня 2013 року.

Компанія хоче закупити поїзди, здатні розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину, на траси Варшава-Бидгощ, Ольштин-Краків, Гдиня-Катовіце і Краків-Щечін.

У переможця тендеру буде 30 місяців для реалізації замовлення.

Крім поставки складів, переможець також буде зобов'язаний забезпечити їх технічне обслуговування мінімум 15 років.

"Реалізація проекту дозволить покращити комунікацію між великими містами у всій Польщі і комфорт поїздок, в тому числі для інвалідів, та зробить поїздки більш швидкими", - зазначила прес-служба компанії.

Глава правління PKP Intercity Януш Малиновський повідомив, що з 2015 року завдяки програмам модернізації рухомого складу компанія буде мати більше нових поїздів і вагонів, ніж старої генерації.

До цього часу на інвестиції в оновлення рухомого складу компанія планує спрямувати майже 1 млрд євро, частину з яких розраховує отримати в рамках програм допомоги Євросоюзу Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді польська влада затвердила програму розвитку залізничного державного холдингу Grupa РКР, до якого входить PKP Intercity, до 2016 року, що передбачає інвестиції на модернізацію цієї галузі в Польщі в обсязі 9,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. PKP Intercity спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами в Польщі і в міжнародному сполученні. У минулому році перевезла майже 37 млн ​​пасажирів, отримавши збиток у розмірі близько 8,5 млн дол.

У минулому році компанія із урахуванням довжини трас, на які перевозилися пасажири, зайняла перше місце в країні з майже 46% часткою, а за кількістю пасажирів - четверте - з 14% часткою.