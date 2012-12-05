Ленінградську площу в Києві планують перейменувати в Дарницьку

Мешканці лівобережних районів Києва хочуть перейменувати Ленінградську площу Дніпровського району Києва в Дарницьку площу.

З такою ініціативою громада лівобережної частини міста звернулася до голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Наша комісія не поспішатиме із погодженням цього питання для того, щоб з’ясувати всебічну думку киян. Хоча для мене особисто бажання громади цілком зрозуміле. У Києві існує площа, яка носить ім’я вже неіснуючого міста – це нелогічно», - вважає О.Бригинець.

За його словами, оскільки житлові будинки, розташовані на цій площі, мають адреси вулиць, які прилягають до неї, то й матеріальні затрати на перейменування і зміни в документах будуть мінімальні.

«Яким чином буде вивчатися громадська думка, сказати важко. Як на мене, це може бути або референдум, або опитування, яке можна провести під егідою Дніпровської РДА», - запропонував О.Бригинець.

***Ленінградська площа - площа у Дніпровському районі Києва. Розташована між проспектом Возз′єднання, проспектом Миру, вулицею Будівельників, проспектом Юрія Гагаріна, вулицею Івана Сергієнка, вулицею Володимира Сосюри, Празькою вулицею і Харківським шосе.

Виникла у 50-ті роки ХХ століття на місці колишнього контрольного пункту (КП), який існував при в′їзді в місто. У ряді джерел 1940-50-х років фігурує під назвою площа КП. Сучасна назва - з 1958 року.