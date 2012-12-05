ЄБРР надасть «Українській новій перевізній компанії» фінансування на 23 млн дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає пакет фінансування на суму до 23 млн дол. «Українській новій перевізній компанії» (УНПК), яка надає транспортні послуги в Україні та Росії.

Про це сказано в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, фінансування ЄБРР дозволить УНПК розширити свою діяльність і поліпшити якість послуг, що надаються українським і зарубіжним клієнтам.

За інформацією ЄБРР, цей проект допоможе УНПК виконати програму збільшення рухомого складу, що передбачає придбання до 500 вагонів (піввагонів) з метою розширення діяльності та збільшення частки ринку.

«Цей спільний проект з УНПК створює унікальну можливість для підвищення якості вантажних перевезень в Україні та регіоні шляхом закупівлі нових вагонів. Він також сприятиме збільшенню ролі приватного сектору в залізничних перевезеннях, а отже, і збільшенню конкуренції, що відповідає стратегії ЄБРР у залізничному секторі України», - наголошується в повідомленні.

До того ж в ЄБРР наголосили, що проект є результатом успішного політичного діалогу між банком, урядом України і «Укрзалізницею», спрямованого на створення сприятливих умов для приватних інвестицій у вагонний парк країни. У цьому проекті використовується досвід реалізації подібних ініціатив ЄБРР у Східній Європі, які продемонстрували переваги приватних інвестицій у вантажний вагонний парк і забезпечили конкуренцію в цьому сегменті залізничного сектора.

Довідка УНІАН. УНПК є 100% дочірнім підприємством групи Globaltrans Investment PLC (GTI) - одного з найбільших приватних операторів залізничних вантажних перевезень в Росії, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.

У січні-червні 2012 року УНПК отримала 76,73 млн грн чистого доходу, чистий прибуток становив 21,98 млн грн.

Globaltrans спеціалізується на перевезеннях металів, нафти, цементу і вугілля.

Чистий прибуток Globaltrans за січень-червень 2012 р., за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), практично не змінився і становив 159,5 млн дол. проти 159,3 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк взяв на себе зобов'язання з надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 327 проектів.