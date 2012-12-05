Державні вагонні компанії, координацію діяльності яких здійснює держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), за 11 місяців 2012 року перевезли 117 млн ​​тонн вантажів, що становить близько 30% всіх вантажів, перевезених залізницями України.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), усього залізниці України за 11 місяців перевезли 422 млн тонн вантажів.

Зокрема, вагони, що перебувають під управлінням УТЛЦ, перевезли 4 млн тонн імпортних вантажів, 26 млн тонн вантажів на експорт і 87 млн ​​тонн вантажів у внутрішньому сполученні.

З початку 2012 року УТЛЦ уклав 840 договорів, у тому числі 715 на перевезення у внутрішньому сполученні та 125 договорів з компаніями, які займаються транзитними перевезеннями на організацію внутрішніх та експортно-імпортних перевезень.

При цьому 250 договорів укладено з експедиторськими компаніями.

За словами директора УТЛЦ Володимира Іващука, «частина підприємств взагалі відмовляється укладати «прямі» договори з нами без участі експедитора».

«Вибір експедитора вантажу - право вантажовідправника. У таких умовах конкуренція між експедиторськими компаніями досить висока і це світова практика», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ об'єднує всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.