Придніпровська залізниця призначила на свята два додаткові поїзди до Сімферополя

Придніпровська залізниця призначила два додаткові поїзди на період новорічних і різдвяних свят до/з Сімферополя.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, призначено додатковий поїзд № 238/237 Сімферополь-Київ та № 502/501 Дніпропетровськ-Сімферополь.

Крім того, Московська залізниця призначила додаткові поїзди № 233/234 Москва - Севастополь і № 217/218 Москва - Дніпропетровськ.

Придніпровська залізниця повідомляє, що залізниця продовжить розглядати питання про призначення додаткових поїздів і збільшення до максимально допустимої кількості вагонів у складах щорічних поїздів у найпопулярніших напрямках.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») станом на 27 листопада збільшила кількість рейсів додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята до 135.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповнення не перевищує 50%.