«Укрзалізниця» з 25 січня введе додаткові зупинки поїзда Одеса-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 25 січня 2013 введе 6 додаткових зупинок поїзда № 106 Одеса - Київ.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», додаткові зупинки вводяться на станціях Рахни, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Слобідка, Роздільна-1.

У зворотному напрямку на цих станціях поїзд № 105 Київ - Одеса зупинятиметься з 26 січня 2013 року.