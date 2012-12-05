«Укрзалізниця» з 25 січня введе додаткові зупинки поїзда Одеса-Київ
16:25, 05 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 25 січня 2013 введе 6 додаткових зупинок поїзда № 106 Одеса - Київ.
Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», додаткові зупинки вводяться на станціях Рахни, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Слобідка, Роздільна-1.
У зворотному напрямку на цих станціях поїзд № 105 Київ - Одеса зупинятиметься з 26 січня 2013 року.
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