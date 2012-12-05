"АероСвіт" має намір відновити графік платежів за своїми зобов'язаннями

Авіакомпанія "АероСвіт - Українські авіалінії" має намір відновити графік платежів за своїми зобов'язаннями, порушений через затримки надходжень на рахунки авіакомпанії.

Про це йдеться у повідомленні компанії, текстом якого володіє УНІАН.

«Через затримку надходження коштів на рахунки "АероСвіту" в сезон низького попиту, авіакомпанією, на жаль, був порушений графік розрахунків за послуги аеронавігації та обслуговування у низці аеропортів. З цієї причини в останні дні було затримано низку рейсів. "АероСвіт" поетапно відновлює платежі в рамках графіків, узгоджених з партнерами. Зокрема, сьогодні вже здійснено чергові проплати за надані послуги», - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Водночас, «АероСвіт» висловив подив заявою аеропорту «Шереметьєво» про заборгованість авіакомпанії.

«Авіакомпанію "АероСвіт" і московський аеропорт пов'язує багаторічна співпраця. У своїх повідомленнях про поточні виробничі показники "Шереметьєво" неодноразово виділяло внесок української авіакомпанії у зростання кількості пасажирів, обслужених аеропортом. З урахуванням цього, а також наявності низки неврегульованих "Аеросвітом" і "Шереметьєво" питань щодо строків і процедури розрахунків, викликає подив некоректна заява аеропорту із закликом до пасажирів користуватися рейсами інших авіаперевізників», - йдеться в повідомленні «АероСвіту».

В авіакомпанії відзначають, що наразі для підвищення ефективності операційної діяльності "АероСвіт" розпочав реалізацію програми зниження витрат, в рамках якої будуть скорочені витрати на пасажирський, перонний хендлінг та інші послуги.

Зокрема, ведеться переукладання договорів з операторами послуг у низці аеропортів, готується передача на аутсорсинг наземного обслуговування пасажирів і повітряних суден компанії в базовому аеропорті "Бориспіль".

Крім того, менеджмент "АероСвіту" готує план масштабної реструктуризації, який найближчим часом представить його на розгляд акціонерам компанії.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Міжнародний аеропорт «Шереметьєво» (Москва, РФ) заявив, що з 10 грудня має намір призупинити обслуговування рейсів української авіакомпанії «АероСвіт» через заборгованість. За даними Федерального агентства повітряного транспорту Російської федерації (Росавіація) заборгованість «АероСвіту» перед аеропортом Шереметьєво за аеропортове обслуговування становить 95 млн рублів.

Усього заборгованість «АероСвіту» за аеронавігаційне обслуговування на трасах в повітряному просторі Росії становить 1,068 млн доларів, заборгованість за аеронавігаційне обслуговування в районі аеродрому - понад 178 тис. доларів.

При цьому Росавіація ввела з 27 листопада обмеження для чартерних рейсів повітряних суден «АероСвіту», однак в односторонньому порядку ухвалила рішення про продовження терміну погашення заборгованості та пролонгації аеронавігаційного обслуговування регулярних рейсів «АероСвіт» до 10 грудня поточного року.

Довідка УНІАН.Компанія "АероСвіт - Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країни. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році розпочне оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.