«Київстар» впровадив систему AntiSPAM для контролю та блокування SMS-трафіку

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» увів в експлуатацію систему SMS AntiSPAM, яка аналізує вхідний SMS-трафік з інших телекомунікаційних мереж, дозволяє керувати вхідним SMS-трафіком, який надходить на номери абонентів «Київстар», і блокувати його у разі, якщо він є спамом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у середу директор з розвитку продуктів і нового бізнесу «Київстар» Олексій Кирєєв.

За його словами, дія системи SMS AntiSPAM поширюється на весь SMS-трафік, який приходить з різних каналів. Система дозволяє відстежувати надходження спам-повідомлень у режимі он-лайн, встановлювати різні фільтри, блокувати небажаний трафік.

За інформацією О.Кирєєва, до мережі «Київстар» щомісяця надходить близько 1 млрд SMS -повідомлень. При цьому масовими вважаються розсилки 1 тис. повідомлень з одного номера протягом доби.

За даними компанії, 50% масових розсилок в мережі «Київстар» йдуть від оптових партнерів, які уклали відповідну угоду з компанією, 45% - з номерів інших операторів, з якими підписані відповідні угоди, 3% становлять послуги «СМС/ММС розсилка» для малого і середнього бізнесу, а близько 2% - повідомлення про знижки від партнерів «Київстару» за послугою «Мої знижки».

При цьому для проведення комерційних масових розсилок SMS-повідомлень «Київстар» обумовлює з партнером обов'язкове підтвердження згоди абонента на отримання інформації.

Згідно з Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, під спамом розуміються повідомлення, які без попередньої згоди споживача навмисно масово відправляються на його поштову адресу або на телефон.

Нагадаємо, «Київстар» запровадив послугу «Стоп-лист», яка дозволяє блокувати дзвінки і повідомлення з певного номера, не повідомляючи про це абонента-відправника.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету – понад 500 тис.

Загальний дохід «Київстару» у 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.