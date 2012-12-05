Митники України та РФ разом боротимуться із правопорушеннями в авіасполученні

Представники Державної митної служби України та Федеральної митної служби Російської Федерації домовилися про взаємну боротьбу із митними правопорушеннями на каналах авіаційних перевезень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби з посиланням на результати зустрічі українських і російських митників, що пройшла в Одесі.

Як сказано в повідомленні, сторони також домовилися обмінюватися інформацією про порушення митного законодавства на російсько-українському кордоні, а також інформацією про транзитні перевезення, що дозволить запобігти незаконному переміщенню високоліквідних товарів через митний кордон.

Як зазначив за підсумками зустрічі заступник Держмитслужби Степан Дериволков, українські та російські митники демонструють значні результати спільної роботи, в тому числі у сфері боротьби з контрабандою наркотиків та кінології.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної митної служби Росії, Україна є головним торговим партнером РФ серед країн СНД. У жовтні 2012 року посол України в Росії Володимир Єльченко констатував, що динаміка товарообігу між країнами зберігається. У минулому році, за словами В.Єльченка, товарообіг становив 55,5 млрд доларів, а за 6 місяців 2012 року - 26 млрд доларів.

При цьому українські митники активно співпрацюють з китайськими колегами і готуються імплементувати Рамкову стратегію митного співробітництва з ЄС.