Перевезення поїздом «Вікінг» по Україні за 10 місяців зросли в 5 разів

За 10 місяців поточного року по території України поїздом комбінованого транспорту «Вікінг» перевезено 11,6 тис. TEU, що у 5 разів більше, ніж за аналогічний період 2011 року, коли було перевезено 2,3 тис. TEU.

Про це було сказано під час Чотирнадцятого засідання Українсько-Литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбулося 4-5 грудня в Києві, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Як зазначили фахівці, це сталося завдяки ефективним заходам, проведеним Україною впродовж 2012 року.

Україна та Литва і надалі вживатимуть заходів щодо популяризації роботи поїзда «Вікінг», зацікавленість у використанні якого у вантажовідправників все зростає, наголошується в прес-релізі. Українська і литовська сторони домовилися продовжувати роботу із залучення інших країн, зокрема, з урахуванням необхідності завантаження поїзда «Вікінг» як у напрямку Чорне Море - Балтійське море, так і в зворотному.

Також учасники обговорили перспективи розвитку контрейлерних перевезень поїздом «Вікінг», зокрема домовилися детальніше вивчити на рівні залізничних адміністрацій і митних служб України та Литви можливість відпрацювання технологій цих перевезень.

Крім того, було відзначено успішне проведення пілотного експерименту з використанням електронних замків з функціями RFID і GPS-GSM навігації і досягнуто домовленості надалі впроваджувати використання електронного пломбування. Також вирішено продовжувати роботу з удосконалення контрольних процедур поїзда «Вікінг». Наприклад, українські прикордонники вже спростили процедуру прикордонного контролю, яка зараз займає лише 30 хвилин.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і прямує за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування три рази на тиждень. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів по території України у складі поїздів «Вікінг» та ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.