Контейнерний поїзд ZUBR у 2012 році перевіз понад 3,7 тис. контейнерів

Контейнерний поїзд ZUBR, який з лютого 2012 року став регулярно курсувати за встановленим графіком руху, незалежно від кількості вагонів у складі поїзда, за 10 місяців перевіз 3738 контейнерів (7189 TEU).

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, поїзд ZUBR за 10 місяців перевіз 287 контейнерів 20-футових і 3451 - 40-футових.

У 2013 році «Укрзалізниця» планує збільшити обсяги перевезень у складі поїзда ZUBR на 20-30%.

ZUBR - це спільний проект залізничних адміністрацій України, Республіки Білорусь, Латвійської і Естонської Республік.

Україна приєдналася до проекту у вересні 2009 року, але відправляти контейнери зі станцій України у складі поїзда ZUBR почали з лютого 2012 року.

Спочатку з українських станцій він вирушав двічі на тиждень, а через зростання експортно-імпортних перевезень, ZUBR з 14 травня відправляється три рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях, незалежно від кількості вагонів у складі поїзда.

До складу поїзда «ZUBR» включені контейнери з призначенням на станції Білорусі, Латвії та Естонії.

З метою розширення географії курсування поїзда 4 квітня цього року в Таллінні (Естонія) до проекту приєдналася польська сторона - ТОВ ВКП «ЛХС».

29 листопада цього року в Києві до проекту підключене ДП «Залізниця Молдови».

Довідка УНІАН. Контейнерний поїзд ZUBR курсує за маршрутом Україна - Білорусь - Латвія - Естонія і назад. Перевезення у складі поїзда здійснюються між залізничними станціями чотирьох держав, відкритими для роботи з великотоннажними контейнерами. Для проекту встановлено спеціальні тарифні умови, забезпечено спрощені процедури прикордонного та митного контролю.