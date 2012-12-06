Південна залізниця на свята збільшила кількість рейсів потяга Харків - Ужгород

Південна залізниця на новорічні та різдвяні свята збільшила кількість рейсів додаткового потяга сполученням Харків - Ужгород.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

До зазначених раніше дат курсування додаткового швидкого нічного потяга№225/226 Харків - Ужгород (28-30 грудня і 2-12 січня відправленням з Харкова, 29-31 грудня і 3-13 січня відправленням з Ужгорода) додатково призначено:

- № 225 сполученням Харків-Ужгород на 26-27 грудня та 1 січня. Відправлення з Харкова о 00:09, прибуття в Ужгород о 3:56 наступної доби, із зупинками за шляхом прямування на станціях Київ 9:57-10:17, Тернопіль 18:46-18:51, Львів 21:16-21:46.

Потяг №226 сполученням Ужгород-Харків на 27-28 грудня і 2 січня. Відправлення з Ужгорода о 11:17, прибуття до Харкова о 15:05 на наступну добу, із зупинками за шляхом прямування на станціях Львів 18:10-18:30, Тернопіль 20:57-21:03, Київ 04:36-04:56.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») станом на 27 листопада призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята, які зроблять 135 рейсів, у тому числі 19 рейсів потяга № 225/226 Харків-Ужгород.