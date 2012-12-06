«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додаткових потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця»), станом на 6 грудня, призначила додаткові потяги на новорічні і різдвяні свята, які здійснять 210 рейсів, зокрема, у західному напрямку 153 рейси, у кримському напрямку 42 рейси і кілька додаткових рейсів з Одеси, Вінниці, Гайворона, Ізмаїла, Херсона.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», Одеська залізниця призначила додатково 23 рейси, Придніпровська залізниця призначила 63 рейси, Південно-Західна залізниця - 74 рейси, Донецька залізниця - 6 рейсів, Південна залізниця – 34 рейси, Львівська залізниця - 10 рейсів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту, станом на 27 листопада, збільшила кількість рейсів додаткових потягів на новорічні і різдвяні свята до 135.

Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їхня наповнюваність не перевищує 50%.