Samsung планує в 2013 році відкрити у Харкові науково-дослідний центр

Корпорація Samsung Electronics планує відкрити у 2013 році у Харкові науково-дослідний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Ин-Цжун під час зустрічі з керівництвом ОДА та Харківської обласної ради.

«У компанії Samsung Electronics є плани створення до березня 2013 масштабного науково-дослідного центру в Харкові. Думаю, на таке рішення компанії вплинуло два фактори: те, що Харків є індустріальним і технічним центром України, а також, що ваше місто володіє найкращими в Україні умовами для впровадження і розвитку нових технологій. Нам хотілося б попросити надати корпорації можливість працевлаштувати найталановитіших і найздібніших інженерів, які змогли б працювати над інноваціями», - сказав Кім Ин-Цжун.

Посол також зазначив, що домовленість про підтримку IT-ініціатив корейських компаній в Україні було досягнуто під час візиту до Кореї Президента України Віктора Януковича у березні 2012 року. За його словами, компанія Samsung Electronics і науково-дослідний центр Samsung в Україні планують до кінця 2013 року працевлаштувати понад 2000 українських інженерів. Зокрема, компанія має намір активно співпрацювати з Харковом.

У свою чергу перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб запевнив, що цей проект матиме підтримку з боку облдержадміністрації.

«Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін підтвердив, що ми обов'язково підтримаємо вашу ініціативу. Харківська область зацікавлена ​​у тому, щоб наш науковий потенціал і наші висококваліфіковані фахівці в галузі IT-технологій і електроніки знайшли роботу в цьому науково-дослідному центрі. Вважаю, охочих буде чимало - це прекрасна можливість для випускників наших навчальних закладів розвивати свої здібності. Безумовно, ми зацікавлені в інвестиціях в Харківську область і робочих місцях для наших фахівців», - сказав В.Дулуб.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - Один зі світових лідерів у галузі виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та іншого обладнання. Консолідовані продажі компанії у 2011 році становили 143,1 млрд дол. Штат Samsung Electronics нараховує близько 222 тис. співробітників, що працюють в 71 країні світу.