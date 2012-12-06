Польська PKP вирішила передати третину вокзалів органам місцевого самоврядування

Варшава. Польська державна залізнична компанія PKP (Polskie Koleje Państwowe) має намір у найближчі роки передати близько 800 залізничних вокзалів з 2,5 тис. на баланс органів місцевої влади, що дозволить заощадити кошти на їх утримання.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це польському агентству Newseria повідомив член правління РКР Пьотр Чижкович.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування отримують на свій баланс залізничні вокзали, як правило, безкоштовно і використовують їх для створення бібліотек, музеїв чи роблять там офіси міських служб. Низка органів місцевого самоврядування отримують вокзали в рамках податкових взаємозаліків з РКР.

"З економічної точки зору для нас це все одно вигідно, тому що зазвичай на таких об'єктах маємо тільки витрати, починаючи від податків і до витрат на утримання", - зазначив Чіжковіч.

За його словами, утримання одного вокзалу залежно від його площі коштує від 1 до десятків мільйонів доларів.

Він також повідомив, що близько 2 тис. залізничних вокзалів у Польщі через слабкий пасажиропотік необхідно переобладнати під інші цілі, наприклад, під комерційні центри.

РКР до 2015 року має намір витратити на модернізацію належних їй залізничних вокзалів понад 300 млн дол., частина з яких отримає в рамках дотації бюджету та коштів допомоги Євросоюзу, а також приватних інвесторів, які реалізують спільні з компанією проекти з будівництва торгових та офісних приміщеннях на розташованих біля вокзалів територіях.

У 2011 році витрати компанії на ремонт і модернізацію залізничних вокзалів становили майже 80 млн дол., більше половини з яких забезпечив польський бюджет. Євросоюз виділив трохи більше 20 млн дол., а сама компанія - 11,5 млн дол.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі створив групу компаній PKP в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації у 2001 році. У листопаді поточного року влада затвердила план розвитку компанії до 2016 року, який передбачає приватизацію частини дочірніх компаній, які входять до холдингу.